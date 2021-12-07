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Online yemek siparişi platformu Yemeksepeti’ne erişim sorunu yaşanıyor. Yemeksepeti’nin uygulamasının yanı sıra web sitesine de giriş yapılamazken, kullanıcılar teknik arıza uyarısı ile karşılaşıyor.

Yaşanan sorunun neden kaynaklandığıyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmazken, teknik sorun şirketin internet sitesinde şu ifadeler ile aktarılıyor:

"Sistemde teknik bir problem oluştu, teknik ekibimiz bu konuyla ilgileniyor. En kısa sürede sorunu çözüp aranıza döneceğiz. Sabrınız için teşekkür ederiz.”

11.30 sıralarında başlayan erişim sorun nedeniyle kullanıcılar 1 saati aşkı bir süredir platform üzerinden sipariş veremiyor.

Kullanıcılar mobil uygulamada ise şu uyarı ile karşılaşıyor:

İNCELEME BAŞLATILMIŞTI

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), geçtiğimiz günlerde müşterilerinin bilgileri çalındığı iddia edilen Yemeksepeti ile ilgili resen inceleme başlatmıştı. KVKK, "Müşterilere ait kişisel verilerin ele geçirildiği, bu verilerin yayımlanması tehdidiyle 'Yemeksepeti'nden fidye talep edildiği, bunun yerine getirilmediği için bazı kullanıcıların kişisel verilerinin paylaşıldığı" yönündeki haberler üzerine harekete geçerken; Yemeksepeti konuyla ilgili olarak "herhangi bir veri hırsızlığının tespit edilemediği" yönündeki bir açıklama yapmıştı.