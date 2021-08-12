Yemeksepeti Marketyo'yu satın aldı

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Yemeksepeti, önümüzdeki günlerde kullanıcılarına sunacağı “Yemeksepeti Mahalle” hizmeti öncesinde aldığı stratejik karar doğrultusunda, Marketyo’yu satın aldı. Marketyo 60 ilde tüketicilere online market alışverişi hizmeti veriyor.

'YEREL EKONOMİYE KATKIDA BULUNACAĞIZ'

Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, “Yemeksepeti Mahalle ile kullanıcılarımıza mahallelerindeki esnaflardan ve yerel market zincirlerinden istedikleri ürünlere kolaylıkla ulaşmalarını sağlamakla kalmıyoruz, aynı zamanda esnafı da dijitalleştirerek yerel ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyoruz. Marketyo uzun süredir dikkatimizi çeken bir uygulamaydı. Marketyo’nun hedeflerimizle uyuşan doğru organizasyon yapısı ve sistemlerindeki çok sayıda yerel marketi Yemeksepeti kullanıcılarına ulaştırabilecek olmamız satın alma kararını olumlu etkiledi. Bu satın alma ile birlikte Marketyo ekibi Yemeksepeti’nin bir parçası olacak. Yemeksepeti’nin Türkiye’den yaptığı bu satın alma Türk e-ticaret sektörünün en önemli yatırımlarından biri olarak önemli bir örnek teşkil ederken, Türkiye’de girişimciliğin değerlenebildiğini gösterebilmek açısından da genç girişimcilere ilham verecektir. Yeni dönem için heyecanlıyız” diye konuştu.

'İVME KAZANACAK'

Marketyo CEO’su Özer Fırat, ‘’Yemeksepeti’nin bilgi birikimi ve kaynakları ile yerel zincirlerin büyümesinin önemli ivme kazanacağına eminiz. İş ortağı marketlerimizle birlikte yeni dönemde yapabileceklerimiz bizi çok heyecanlandırıyor.” dedi.

Yerel marketlere hizmet veren online market alışveriş platformu Marketyo, 2015’te kuruldu. Kendi platformunu ilk kez geçen yıl Haziran ayında tüketiciler ile buluşturdu. 60 ilde 2.000’den fazla market noktası aracılığıyla hizmet veriyor.