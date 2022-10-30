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Yemeklere katılıyor, hastalıklara şifa oluyor! Bu mucizevi otun faydalarını duyanlar aktarlara akın ediyor!

Kış aylarına yaklaşmamızla birlikte hastalıklar da boy göstermeye başladı. Sürekli olarak ilaç kullanmak istemeyen kişiler şifayı doğada bulmaya çalışıyor. Bu mucizevi ot ise birçok rahatsızlıkta şifa olması amacıyla kullanılıyor. Tüm bunların yanında yemeklerinize de tat veriyor.

Giriş: 30.10.2022 - 16:08 | Güncelleme: ABONE OL

  • Görüntü olarak maydonozu andıran kişniş otu, yemeklerde ve soslarda kullanıldığı gibi şifasından dolayı da sıklıkla tercih edilmektedir. Kizni diye de bilinen kişniş, bilimsel adıyla Coriandrum sativum L’dir. Aynı zamanda Çin maydanozu olarak da bilinir. 

  • KİŞNİŞ FAYDALARI NELERDİR?

    Kişnişin bilinen faydaları şu şekildedir;

    Antioksidan kaynağıdır,

    Kolestrolü dengeler,

    Damar ve kalp sağlığını korur,

    İltihapları giderir,

    Sindirim sistemini düzenler,

    Hazımsızlıklara iyi gelir,

    Mide kramplarını giderir,

    Vücuttaki toksinleri atar,

    Uykusuzluğa iyi gelir,

    Stresi yok eder,

    Ağız kokusunu giderir.

    **Doktorunuza danışmadan kullanmayınız.**

  • KİŞNİŞ NASIL KULLANILIR?

    Kişnişi taze olarak ya da toz olarak kullanabilirsiniz. Etli yemeklerde sıklıkla tercih edilen kişniş, salatalarda sos görevi üstlenebilir. Sadece kişnişten salata yapılabilir.

  • KİŞNİŞ ZARARLARI VAR MI?

    Kişnin zararları yok denebilecek kadar azdır fakat her ürünün fazla tüketiminde olabileceği gibi kişnişin de aşırı tüketiminde bazı problemler meydana gelebilir. Kişniş fazla tüketimde alerjik reaksiyonlar ortaya çıkarabilir. Güneş yanığı riskini artırabilir. 

    **Hamilelerin kullanmamaları önerilir.**

  • KİŞNİŞ ÇAYI NASIL YAPILIR?

    Kişniş çayı için gereken malzemeler,

    1 bardak kaynamış su,

    1 tatlı kaşığı ezilmiş kişniş,

    Yapılışı: 1 bardak kaynamış suyun içerisine 1 tatlı kaşığı ezilmiş kişniş tohumu ekleyin ve 10 dakika demleyin. Günde 1 bardak tüketebilirsiniz.

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