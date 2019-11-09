2010 yılında Güney Kore’de patlak veren akımda, binlerce kalorilik yemek tüketiliyor. Mukbang çılgınlığı dünyada hızla popülerleşiyor. Hatta öyle ki pek çok YouTuber, işini bırakıp sadecce yemek yiyerek binlerce dolar kazanıyor, ya da kazanmayı amaçlıyor. O kişilerden biri de Charna Rowley…