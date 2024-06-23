Yemek yerken kurşun yağdırdı
Elazığ'da bir şahıs, lokantada yemek yiyen husumetlilerine kurşun yağdırdı. Olayda 3 kişi yaralandı
İHA'nın haberine göre; M.B. lokantada yemek yiyen husumetlileri F.K.D., K.O. ve M.Y.’ye kurşun yağdırdı.
Kurşunların hedefi olan 3 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altın alındı.
Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.