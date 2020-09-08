Yemek yemek için gittiği köftecide parmağının ucu koptu

Öğle yemeği için arkadaşlarıyla bir köfteciye giden Melek Ünal siparişini verip, masalara yöneldi. Çantasını masaya bıraktıktan sonra iki eliyle tutup öne doğru çekerek düzelttiği sandalyeye oturan Ünal o anda büyük bir acı hissetti.
Ayağa kalktığında, sandalyenin oturak bölümüyle, oturağın vidalandığı metal aksam arasına sıkışan sol elinin orta parmağının kanadığını fark etti.
Ünal dikkatli baktığında parmağının ucunun tırnağıyla birlikte koptuğunu gördü. Elini peçeteyle sararak kanamayı durdurmaya çalışan Melek Ünal, sandalyenin arasında kalan parmak ucunu da yanına alarak olay yerine çağrılan ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan operasyonla Ünal’ın parmağına dikiş atıldı.
"ARAYIP 'GEÇMİŞ OLSUN' BİLE DEMEDİLER
Kopan parmak ucunun hastanede atıldığını belirten Ünal, ”Doktorlar parmağımı 'ameliyatla anca düzelir' diyor. Psikolojim bozuldu. Ben şu ana kadar hiç ameliyat olmadım. Şu anda elimi ve parmağımı eskisi gibi kullanamıyorum. Her gün çok sayıda insanın girip çıktığı yerde başıma gelene inanamıyorum. Arayıp 'geçmiş olsun’ bile demediler. Bu duyarsız davrandıklarını gösteriyor. Hala gelip geçerken oraya bakıyorum, o sandalyeler orada. Tabii, onlar böyle bir şey olsun istemezlerdi ama yine de dikkat etmeleri gerekir" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!