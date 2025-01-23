Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 'Yemek yapmadı' deyip hastanelik etti | Son dakika haberleri

        'Yemek yapmadı' deyip hastanelik etti

        Muğla Köyceğiz'de 34 yaşındaki Yunus Korkut, eşi 25 yaşındaki Ummuhan Korkut'u yemek yapmadığı gerekçesiyle hastanelik etti. Genç kadın yoğun bakımda...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 01:04 Güncelleme: 23.01.2025 - 01:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Yemek yapmadı' deyip hastanelik etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, eşi Yunus Korkut (34) tarafından yemek yapmadığı gerekçesiyle darbedilen Ummuhan Korkut (25), kaldırıldığı hastanede geçirdiği beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Gözaltına alınan Yunus Korkut çıkarıldığı hakimlikte tutuklandı.

        Olay, dün saat 19.30 sıralarında Köyceğiz’in Beyobası Mahallesinde meydana geldi. Yunus Korkut, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak eşi Ummuhan Korkut'un bayıldığını ve ağzından köpük geldiği ihbarında bulundu. Sağlık görevlilerince Köyceğiz Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ummuhan Korkut, durumunun ağır olması nedeniyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tetkiklerde vücudunda morluklar tespit edilen ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen kadın geçirdiği beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

        REKLAM

        Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alınan Yunus Korkut, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yunus Korkut’un savcılıktaki ifadesinde, “Yemek yapmama meselesi yüzünden eşim ile aramızda tartışma çıktı. Daha sonra koyunlara bakmak için evin arkasına gitti. Gecikmesi nedeniyle kontrol etmeye gittiğimde ağzından köpükler geldiğini fark ettim. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundum” dediği öğrenildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        Otel personelinden yakıcı sözler
        Otel personelinden yakıcı sözler
        Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 79'a yükseldi
        Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 79'a yükseldi
        Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında
        Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Los Angeles'ta yeni yangın!
        Los Angeles'ta yeni yangın!
        MGK: PKK/YPG Suriye'de tasfiye edilecek
        MGK: PKK/YPG Suriye'de tasfiye edilecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Borsaya teknik bakış
        Borsaya teknik bakış
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        "Beşiktaş bir kırılma noktası yaşadı!"
        "Beşiktaş bir kırılma noktası yaşadı!"
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Muhteşemsin Beşiktaş!
        Muhteşemsin Beşiktaş!
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Habertürk Anasayfa