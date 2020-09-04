Yemek yaparken alev alan piknik tüpünü sokağa fırlattı

Demirciler Mahallesi Akseki Şehit Jandarma Hüseyin Özçelik Caddesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katında oturan Selim Dönmez, yemek yaptığı sırada piknik tüpünü alev aldı.

Alevlere müdahale edemeyince piknik tüpünü üçüncü kattan sokağa atan Dönmez, yetkililerden yardım istedi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu tüp patlamadan söndürüldü.

Bu arada, çevredeki vatandaşlar merakla çalışmaları izledi.