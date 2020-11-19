AA

Mesleki eğitim alanında faaliyet gösteren okulda, turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu yetenekli elemanlar, son model ürünlerin yer aldığı mutfak ve konaklama hizmetlerinin öğretildiği atölyelerde yetişiyor.Türk mutfağının kadim yemek kültürünün öğretildiği okulda, aynı zamanda öğrenciler kendi şef tabaklarını hazırlama imkanı buluyor.

Geleceğin şeflerinin yetiştiği okulda lezzetli yemekler ve birer sanat eserini andıran tabaklar hazırlamayı öğrenen öğrencilerin, ulusal ve uluslararası yemek yarışmalarında dereceleri bulunuyor.Okul Müdürü Halis Korkmaz, AA muhabirine, okul bünyesinde yiyecek içecek hizmetleri ile konaklama ve seyahat hizmetleri alanı ile uygulama otelleri olduğunu söyledi.

Alanlarda en kaliteli eğitimi vermeye çalıştıklarını ifade eden Korkmaz, şöyle konuştu:

"Sektörle irtibatlarımız var. Otellerle protokollerimiz var, onlarla beraber çalışıyoruz. Öğrencilerimiz stajlarını Bursa ve il dışında, seçkin restoran ile otellerde yapabiliyor. Uluslararası iş birliklerimiz var, Avrupa Turizm Otelcilik Okulları Birliğine üyeyiz. Kardeş okul uygulamalarımız var, özellikle Balkanlar'da Makedonya'da. Biz 'Yüzde yüz istihdam' sloganıyla öğrencilerimizi alıyoruz. Amerika ve Arap ülkelerinde iş imkanları, irtibatlarımız var. Ancak dil problemimiz var. Sektörde İngilizce yabancı dil sayılmıyor artık."

Mezun öğrencilerin 5 yıldızlı otellerin birçok bölümünde iş bulabildiğini anlatan Korkmaz, "Yoğunlaştırılmış eğitim yapıyoruz. Okulumuzda 6 ay eğitim, 6 ay staj var. Türkiye'de kahve sektörü gelişti. Yaptığımız analizlerde kahve sektöründe yetişmiş eleman sıkıntısı olduğunu gördük, bununla ilgili barista eğitimi vermeye başladık. Dışarıdan ünlü markaların şeflerini getirip burada öğrencilerimizle çalıştırıyoruz." dedi.

- "Milli takıma seçilen öğrencilerimiz oluyor

"Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Güneş Özer ise alanlarında 350 öğrencinin eğitim gördüğünü, üst düzey otellerin mutfaklarında çalışacak şef adaylarını yetiştirdiklerini söyledi.Öğrencilerin teorik ve uygulamalı eğitim aldığını belirten Özer, şunları kaydetti:

"Uygulama eğitimlerini, yeni teknolojilere uygun olarak, 8 öğretmen arkadaşımızla veriyoruz. Öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası yarışmalara katılıyor. Diğer okullarla yaptığımız iş birliğiyle öğrencilerimizin gelişimine katkıda bulunuyoruz. Öğrencilerimizi yarışmalara da hazırlıyoruz, burada aldıkları madalyalarla milli takıma seçilen öğrencilerimiz oluyor. Öğrencilerimiz staja gittikleri yerlerde tercih edilen kişiler oluyor. 5 yıldızlı otellerde çıkan şef tabaklarıyla yarışabilecek öğrencilerimiz var. Bu konuda öğretmenlerimiz hassas ve çok çalışıyor."

Yiyecek içecek hizmetleri alanı 12. sınıf öğrencisi Miray Garip, bölümde iyi bir eğitim aldığını, bıçak tutma ve doğrama şekilleriyle eğitime başladıklarını dile getirdi.Tabak dekorasyonu dersi de aldıklarını anlatan Garip, "Uluslararası bir yarışmaya katıldım, oradan gümüş madalya aldım. İki de ulusal yarışmadan bir gümüş, bir altın madalya kazandım." diye konuştu.

- Konaklama ve seyahat hizmetleri alanı 5 yıldızlı otellere öğrenci gönderiyor

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Atölye Şefi Sakine Şen ise kat hizmetleri ve ön büro dalında eğitim verdiklerini, uluslararası otellerde çalışabilecek elemanlar yetiştirme gayretinde olduklarını, 5 yıldızlı otellere öğrenci gönderdiklerini belirtti.

Konaklama ve seyahat hizmetleri alanı 12. sınıf öğrencisi Beyza Akdeniz, bölümüyle ilgili stajlar gördüğünü kaydederek, "Okulda aldığım eğitim bu işi yapmak için yeterli. Ön büro hizmetlerinde gelen konukları karşılıyoruz, giriş-çıkış işlemlerini yapıyoruz. Ön büro otelin beynidir, konukla en çok vakit geçiren alandır. Öğretmenlerimizin bize verdiği eğitim çok iyi." dedi.