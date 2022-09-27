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Yemek Parası Vergi İstisnası Ne Kadar? Yemek Bedeli Vergi İstisnası Nedir?

Yemek bedeli vergi istisnası nedir, ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Artık vergi istisnası olacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemek bedeli vergi istisnası hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yemek kartı zorunluluğunun kaldırılacağını ve nakit yemek bedeli tutarlarının vergi istisnası kapsamına alınacağını duyurdu.

27.09.2022 - 14:11 | Güncelleme: ABONE OL

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programına katıldı. Programda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Yemek ödemelerinde restoran, lokanta ve yemek kartı kullanma zorunluluğunu kaldırıyoruz. Çalışanlara nakden ödenen yemek bedeli tutarları da vergi istisnası kapsamına girecektir" ifadelerini kullandı. Yemek bedeli vergi istisnasına ilişkin merak edilenler ise gündemdeki yerini aldı. Peki, yemek bedeli istisnası ne demek, istisna tutarı ne kadar? İşte yemek bedeli istisnası hakkında merak edilenler…

  • YEMEK PARASI VERGİ İSTİSNASI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemek kartı zorunluluğunun kaldırılacağını ve nakit yemek bedeli tutarlarının vergi istisnası kapsamına alınacağını açıkladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu yemek parasına ilişkin olarak yaptığı açıklamasında “İlk müjdemiz, hemen her üyemizi ilgilendiren çalışanlara ödenen Yemek ücretlerinin Vergi istisna rakamının ve yönteminin değiştirilmesiyle ilgilidir. Temmuz ayından itibaren çalışanlara ödenen yemek bedeli vergi istisnasını 34 liradan 51 liraya çıkardık. Yılsonunda yeniden değerleme oranına göre bu rakamı tekrar belirleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

  • Bu kapsamda yılsonuna kadar yemek bedeli vergi istisnası 51 lira olarak uygulanacak.

    2022 yılı için gelir vergisinden istisna tutulacak günlük yemek ücreti, 8.7.2022 tarihli ve 31890 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5799 Sayılı Karara göre 1 Temmuz 2022'den itibaren geçerli olmak üzere 34TL'den 51 TL'ye yükseltilmiş ve %8 KDV dahil 55,08 TL olmuştur.

  • YEMEK KARTLARI ZORUNLULUĞU KALKIYOR MU?

    Erdoğan açıklamasının devamında “İlave bir yenilik olarak yemek ödemelerinde restoran, lokanta ve yemek kartı kullanma zorunluluğunu kaldırıyoruz. Artık çalışanlara nakden ödenen yemek bedeli tutarları da vergi istisnası kapsamına girecektir. Böylece çalışanlara daha fazla alternatif sağlıyor, işverenlerin üzerinden de işlem maliyetini kaldırmış oluyoruz” ifadelerine yer verdi.

    Çalışanların yemek kartlarına yapılan ödemelerin vergi istisnasına tabi olması zorunluluğu kalkacak. Böylelikle yemek parası nakit olarak da vergisiz bir şekilde ödenebilecek.

  • YEMEK BEDELİ VERGİ İSTİSNASI NEDİR?

    Yemek bedeli işverenin çalışanına verdiği ücrettir.  Bir işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar (ayni yardımlar) ile sağlanan ve para ile ifade edilen her türlü menfaat ücret kapsamına girmektedir.

    İşverenlerce çalışanlara sağlanan yemek verme şeklindeki menfaatler, yemek istisnası adı altında ücretliye sağlanan bir vergi avantajıdır.

    6 Ocak 1961 tarihinden bu yana, “Hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler” ücretten istisna tutulmaktadır. Ancak 1 Temmuz 1995 tarihine kadar bu istisna sadece işyeri veya müştemilatında yemek verilmesini kapsar iken, bu tarihten itibaren işverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin her yıl belirlenen tutarı aşmayan kısmı da, belli şartlarda, ücretten istisna edilmiştir. Bu istisna için her yıl belirlenen tutar ise “yemek bedeli istisnası” olarak isimlendirilmektedir. 1995 yılında yapılan bu düzenleme ile birlikte, çalışanlara işyeri dışında yemek hizmeti veren işletmelerden yemek kuponu, yemek kartı veya çekleri ile istisna kapsamında yemek sunulması imkânı getirilmiştir.

    Yemek bedeli istisnasının uygulanmasında aşağıdaki şartlara riayet edilmesi gerekir:

    - Yemek istisna bedeli sadece çalışılan günler için uygulanır.

    - Her yıl belirlenen yemek istisna bedeli tutarını aşamaz. Aştığı noktada sadece o fark kadar tutardan vergilendirilir.

    - Yemek bedeli istisnası kapsamındaki ödemenin yemek verme hizmeti sağlayan veya buna aracılık edenlere işveren tarafından ödenmesi ve faturanın da işveren adına düzenlenmesi gerekmektedir.

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