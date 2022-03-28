Yemek ısıtmak isterken ormanı yakınca tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde Umurlu Mahallesi Teke Deresi bölgesindeki tarlasında çalışan çiftçi Halil Metin, dün, saat 14.00 sıralarında, yemeğini ısıtmak için ateş yaktı.

Yaktığı ateş, rüzgarın etkisiyle, yakındaki ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye giden Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Aydın İl Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, su sıkarak alevleri 3 saatte söndürdü. Yangında, 8 hektar orman küle döndü. Jandarma, yangına sebebiyet verdiği belirlenen Halil Metin'i gözaltına aldı.

Metin, jandarmadaki ifadesinde, kasıtlı hiçbir davranışının bulunmadığını ve çıkan yangını söndürmek için elinden geleni yaptığını söyledi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Metin, 'taksirle orman yangınına' neden olmak suçundan tutuklandı.