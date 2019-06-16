16 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya'da nefes almakta güçlük çekince ailesi tarafından vakit kaybetmeden hastaneye kaldırılan 14 aylık Yağız Ulaş'ın yemek borusundan küpe çıktı.
AA'nın haberine göre; Ümmü Gülsüm ve Yeter Coş çifti, üçüncü çocukları Yağız Ulaş'ın sürekli kusmaya çalıştığını ve nefes almakta güçlük çektiğini fark edince vakit kaybetmeden oğullarını Demre Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Burada çekilen röntgen filminde küçük Yağız'ın yemek borusuna takılmış bir küpe olduğu görüldü. Bunun üzerine ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yağız'ın yuttuğu küpe, çocuk gastroenteroloji uzmanı doktor İshak Işık tarafından başarıyla çıkarıldı. Yağız Ulaş taburcu edildi.
"RÖNTGEN FİLMDE KÜPEYİ GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIK"
Baba Yeter Coş, oğullarının birden acı çekerek kusmaya çalıştığını söyledi.Apar topar hastaneye gittiklerini aktaran Coş, "Nefes almakta güçlük çekiyordu. Röntgen filmde küpeyi görünce çok şaşırdık. Çok şükür küpe başarılı operasyonla yemek borusuna zarar vermeden çıkartıldı. Yağız'ın nefes alamaması bizi çok korkutsa da çok şükür şimdi mutluyuz. Aileler bu tür yabancı cisim yutmalarına karşı çok dikkatli olsunlar" diye konuştu.
Anne Ümmü Gülsüm Coş ise başlarına ilk defa gelen olay karşısında ne yapacaklarını bilemediklerini dile getirdi.Çok dikkatli bir aile olmalarına rağmen çocuklarının bir anlık dalgınlıklarından faydalandığını anlatan Coş, "Her şeyi ağzına alıyordu ama yabancı cisim olunca hemen çıkartıyordu. Bundan sonra daha dikkatli olacağız" dedi.
"YABANCI CİSİMLERİ 3 YAŞ ALTINDAKİ ÇOCUKLARDAN UZAK TUTMAK GEREKİYOR"
Uzm. Dr. İshak Işık ise Yağız Ulaş'ın yuttuğu küpeyi herhangi bir cerrahi müdahalede bulunmadan endoskopik yöntemle çıkarttıklarını ifade etti.
Çocuğun küpe yemek borusuna takıldığı için şanslı olduğunu vurgulayan Işık, şunları kaydetti:"Küpe, nefes borusuna girmiş olsaydı hayati tehlikesi de olabilirdi. Yabancı cisimleri 3 yaş altındaki çocuklardan uzak tutmak gerekiyor. Yuttuğunu fark edersek de bir şey yedirmeden hastaneye başvurmak gerekiyor. Cismin mideye indiğini görürsek yemek yemelerine izin veriyoruz. Yemek borusuna takılırsa çocuğun aç olması gerekiyor. Çocuklar her türlü cismi yutabiliyor. Özellikle 3 yaş altı çocuklar çevresinde bulduğu her cismi direkt ağzına götürüyor. En sık para, ziynet eşyası, kol saatlerinin yassı pilleri, düğme, iğne ve oyuncak parçaları yutmalarıyla karşılaşıyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!