Kentteki özel bir hastanede dünyaya gelen 2 kilo ağırlığındaki kız bebek, morarma ve tükürüğünü yutamadığının farkedilmesi üzerine Fethi Sekin Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde bebeğin yemek borusu olmadığı tespit edilerek, ameliyata alındı. 16 saat süren operasyonla yemek borusu yapılan bebek, 8'inci gününde beslenmeye başladı.



BEBEK AĞIZDAN BESLENMEYE BAŞLADI



DHA'nın haberine göre Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekim Doç. Dr. Savaş Öztürk, yaptığı açıklamada, "Dış merkezde 35 haftalık olarak doğan kız bebek özel fagus atrezisi (yemek borusu yokluğu) trakeaösefageal fistül (yemek borusu yokluğu ve alt ucun nefes borusuna açılması) nedeniyle hastanemize sevk edildi. Hastanemiz çocuk cerrahisi kliniğinde Op. Dr. Fikret Ersöz hocamız ve Alpaslan bey olmak üzere başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Şuan operasyonun 10'uncu günü bebek 8'nci günden sonra ağızdan beslenmeye başladı" dedi.



ŞU ANDA HİÇBİR SORUNU KALMADI



Başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiklerini ifade eden Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fikret Ersöz ise "Bize arkadaşlar telefon açtılar. Çocuğun yemek borusunun olmadığını gelişmediğini söylediler. Öyle bir şüpheleri vardı bize sevk ettiler. Bizde hastamızı yeni doğan yoğun bakım kliniğimize kabul ettik. Burada yaptığımız tektiklerde teşhisin doğru olduğunu hem yemek borusunun oluşmadığını hem de yemek borusunun alt ucunu nefes borusuyla bağlantılı olduğunu tespit ettik. Yaklaşık doğduktan 16 saat sonra hastamızı diğer organlarda herhangi bir anormalliği olmadığını tespit ettikten sonra doktor Alparslan beyle ameliyata aldık. Başarılı bir ameliyat oldu. Ameliyattan sonra hastamızın şu anda 10'ncu günü. 8'inci günde hastamızı beslemeye başladık. Herhangi bir sorunu yok şu anda sorunsuz bir şekilde tedavisi devam ediyor" diye konuştu.







