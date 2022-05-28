3 santim olan yemek borusu 15 santime çıkarıldı!

Samsun'da tıp dünyasında nadir gözüken durumlardan biri yaşandı. Murat (27) ve İlknur (26) Kaya çiftinin ilk bebekleri olan Erva Kaya, yemek borusu olmadan dünyaya geldi. Erken müdahale edilmezse sonucu ölüm olan durum karşısında aile, bebeklerini hastaneye götürdü. Uzm. Dr. Ayşe Bahar Edirne, bebeğin 3 santimetre olan yemek borusunu ameliyatla 15 santimetreye çıkararak hayatını kurtardı.
"BİNDE 1 İHTİMALLE KARŞIMIZA ÇIKIYOR"
Bebeğin tedavisi hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Edirne, “Bebeğimiz doğduğunda yapılan ön tetkiklerde yemek borusunun olmadığı anlaşıldı. 2-3 günlük olduktan sonra ameliyatını gerçekleştirdik. 15 gün sonrasında da ağızdan beslemeye başladık. Yemek borusunun oluştuğunu çekilen filmlerde tetkik ettik. Sonrasında da ailesinin yanına verdik. Kontrolleri yapıldığında ise hiçbir problemi olmadığı görüldü. Eğer bu hastalık tespit edildiğinde zamanında tedavi edilmezse yemek borusu olmadığı için bebeğin beslenme şansı olmuyor. Ondan sonra da maalesef yaşama şansı olmuyor. Bu hastalık acil tedavi edilmesi gereken bir sorun. Öncelikle ultrason ve ön tetkikler yapılıyor. Bütün hazırlıklar yapıldıktan sonra özellikle yeni doğan yoğun bakımın olduğu bir donanımlı bir hastanede bakımının yapılması gerekiyor. Ameliyat da başarılı geçtiği takdirde bu şekilde doğan bebekler hayata tutunuyorlar. Ameliyat yapılmazsa yaşama şansı olmayan bir hastalıktır. Binde bir ihtimalle karşımıza çıkıyor” dedi.
"KOLAY ŞEYLER YAŞAMADIK"
Anne İlknur Kaya, “Bebeğimiz doğduğunda yemek borusu olmadığı tespit edildi. Bu vesileyle doktorumuz Bahar Hanım ile tanıştık. Hocamız bize yol gösterdi. Tedavi sürecini anlattı. Tabii ki kolay şeyler yaşamadık. 25 gün çocuğumuzdan ayrı kaldık. Zorlu bir süreçti ama çok şükür başarıyla atlattık” diye konuştu.
Baba Murat Kaya ise “Tanı koyulduğunda hemen araştırmaya başladık. Bahar hocamızın daha önce bu operasyonu başarılı bir şekilde yaptığını gördük. Kendisi bize yardımcı oldu. Telefon görüşmesinde bile ameliyatı çok rahat bir şekilde yapacağını söyledi. Tedavisi olan bir rahatsızlık olduğunu bize bildirdi. Şu anda bebeğimiz çok sağlıklı. Herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!