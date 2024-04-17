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        Haberler Gündem Güncel İstanbul Esenyurt'ta müşteriler yemeği beğenmeyince garsonu dövdüler! - Güncel haberler

        Yemeği beğenmeyince garsonu dövdüler!

        İstanbul Esenyurt'ta hamburger köftesinin pişmediği iddiasıyla müşteriler ile bir garson arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda restoran çalışanı tekme tokat dövüldü. Dehşet anları kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 10:56 Güncelleme: 17.04.2024 - 11:24
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        Yemeği beğenmeyince garsonu dövdüler!
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        Esenyurt’ta alışveriş merkezinde hamburger sipariş eden genç kız, köftenin pişmediğini söyleyerek değiştirmek istedi.

        İHA'nın haberine göre restoran personeli değişimi reddedince sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadının yanındakiler restoran çalışanını tekme tokat dövdü. Ortalığın savaş alanına döndüğü o anlar kameraya yansıdı.

        ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

        Olay, geçtiğimiz Pazar günü Esenyurt’ta bir AVM'de yaşandı. İddiaya göre bir restorandan hamburger sipariş eden genç kız, köftenin pişmediği iddia ederek hamburgeri iade etmek istedi. Bu durumu kendi müdürüne soran personel ise, hamburgeri değiştiremeyeceklerini söyledi. Duruma sinirlenen genç kız ile çalışan arasında tartışma yaşandı.

        Büyüyen tartışma sonrasında genç kızın alışveriş merkezinde bulunan arkadaşları, personeli tekme tokat dövmeye başladı. Olayın büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İki tarafın birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. AVM'nin adeta savaş alanına döndüğü olay, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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