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Esenyurt’ta alışveriş merkezinde hamburger sipariş eden genç kız, köftenin pişmediğini söyleyerek değiştirmek istedi.

İHA'nın haberine göre restoran personeli değişimi reddedince sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadının yanındakiler restoran çalışanını tekme tokat dövdü. Ortalığın savaş alanına döndüğü o anlar kameraya yansıdı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Esenyurt’ta bir AVM'de yaşandı. İddiaya göre bir restorandan hamburger sipariş eden genç kız, köftenin pişmediği iddia ederek hamburgeri iade etmek istedi. Bu durumu kendi müdürüne soran personel ise, hamburgeri değiştiremeyeceklerini söyledi. Duruma sinirlenen genç kız ile çalışan arasında tartışma yaşandı.

Büyüyen tartışma sonrasında genç kızın alışveriş merkezinde bulunan arkadaşları, personeli tekme tokat dövmeye başladı. Olayın büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İki tarafın birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. AVM'nin adeta savaş alanına döndüğü olay, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.