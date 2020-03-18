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Karakuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bazı ürünlere ve ihtiyaç malzemelerine yönelik oluşan yoğun talebe ve stoklara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Son günlerde tüketicilerin Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler nedeniyle özellikle gıda ürünlerine erişimde sıkıntı yaşayabilecekleri endişesiyle ihtiyaçlarının çok üzerinde alışveriş yaptıklarını belirten Karakuş, büyük üretici firmalardan aldıkları rakamlar ve bilgiler doğrultusunda gıda konusunda paniğe gerek olmayacak miktarda stok bulunduğu söyledi.

Karakuş, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin an itibarıyla hem bitkisel hem de hayvansal üretimde kendine yeterliliği üst seviyededir. Özetle söyleyecek olursak, bitkisel üretimde un başta olmak üzere ekmek, makarna, bulgur, nohut, pirinç gibi ürünlerde kendine yeterliliği de mevcuttur ve stokları da tüm ihtiyaçları karşılamak üzere müsaittir. Hayvansal ürünlere geldiğimizde ise kırmızı et başta olmak üzere süt, yumurta, tavuk, hindi ve balık gibi ürünlerde de stoklar yeterlidir."

"GÜNLÜK VE HAFTALIK İHTİYAÇLARI GİDERİN"

Türkiye'de şu anda sınırların kapalı olmasından dolayı ihracata verilmek üzere üretilen ürünlerin de iç piyasada kaldığına işaret eden Karakuş, tüm bu gelişmeler değerlendirildiğinde ortada korkulacak bir durumun olmadığını dile getirdi.

Karakuş, Türkiye'nin 140'a yakın ülkeye un ihracatı, 101 ülkeye süt ürünleri ihracatı, 50-55 ülkeye de tavuk, yumurta ve hindi gibi ürünlerin ihracatını gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Adeta dünyanın her yerine gıda gönderen bir ülkede gıda kıtlığından söz edilmemesi gerekir. Tüketicilerimize günlük ihtiyaçları ya da haftalık ihtiyaçlarını temin için marketlere gitmelerini önemle tavsiye ediyoruz. Bu yaklaşım, panik havasının dağılması, günlük yaşantımızın sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi anlamında önem taşımaktadır." dedi.