18 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Karakuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bazı ürünlere ve ihtiyaç malzemelerine yönelik oluşan yoğun talebe ve stoklara ilişkin değerlendirmede bulundu.
Son günlerde tüketicilerin Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler nedeniyle özellikle gıda ürünlerine erişimde sıkıntı yaşayabilecekleri endişesiyle ihtiyaçlarının çok üzerinde alışveriş yaptıklarını belirten Karakuş, büyük üretici firmalardan aldıkları rakamlar ve bilgiler doğrultusunda gıda konusunda paniğe gerek olmayacak miktarda stok bulunduğu söyledi.
Karakuş, şöyle konuştu:
"Türkiye'nin an itibarıyla hem bitkisel hem de hayvansal üretimde kendine yeterliliği üst seviyededir. Özetle söyleyecek olursak, bitkisel üretimde un başta olmak üzere ekmek, makarna, bulgur, nohut, pirinç gibi ürünlerde kendine yeterliliği de mevcuttur ve stokları da tüm ihtiyaçları karşılamak üzere müsaittir. Hayvansal ürünlere geldiğimizde ise kırmızı et başta olmak üzere süt, yumurta, tavuk, hindi ve balık gibi ürünlerde de stoklar yeterlidir."
"GÜNLÜK VE HAFTALIK İHTİYAÇLARI GİDERİN"
Türkiye'de şu anda sınırların kapalı olmasından dolayı ihracata verilmek üzere üretilen ürünlerin de iç piyasada kaldığına işaret eden Karakuş, tüm bu gelişmeler değerlendirildiğinde ortada korkulacak bir durumun olmadığını dile getirdi.
Karakuş, Türkiye'nin 140'a yakın ülkeye un ihracatı, 101 ülkeye süt ürünleri ihracatı, 50-55 ülkeye de tavuk, yumurta ve hindi gibi ürünlerin ihracatını gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Adeta dünyanın her yerine gıda gönderen bir ülkede gıda kıtlığından söz edilmemesi gerekir. Tüketicilerimize günlük ihtiyaçları ya da haftalık ihtiyaçlarını temin için marketlere gitmelerini önemle tavsiye ediyoruz. Bu yaklaşım, panik havasının dağılması, günlük yaşantımızın sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi anlamında önem taşımaktadır." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!