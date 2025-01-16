Yem karma makinesinde feci ölüm!

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yem karma makinesine sıkışan muhtar hayatını kaybetti.

AA'da yer alan habere göre ilçede Pirceler Mahallesi muhtarı Erol Sert (48), kendisine ait ahırda yem karmak için makinenin yanına geldi. Bu sırada Sert, henüz belirlenemeyen nedenle makineye sıkıştı.

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TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Sert, sağlık personelince kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sert'in cenazesinin, Pirceler Mahallesi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi.