Yem karma makinesinde feci ölüm!
Kocaeli'de kendisine ait ahırda yem karma makinesine sıkışan mahalle muhtarı Erol Sert, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Sert, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yem karma makinesine sıkışan muhtar hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre ilçede Pirceler Mahallesi muhtarı Erol Sert (48), kendisine ait ahırda yem karmak için makinenin yanına geldi. Bu sırada Sert, henüz belirlenemeyen nedenle makineye sıkıştı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Sert, sağlık personelince kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sert'in cenazesinin, Pirceler Mahallesi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi.