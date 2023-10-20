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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yem karma makinesinde can verdi

        Hayvanlarına yem hazırladığı makineye düşen kişi öldü

        Nevşehir'de, hayvanları için yem hazırlarken dengesini kaybederek yem karma makinesine düşen kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 14:13 Güncelleme: 20.10.2023 - 14:13
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        Yem karma makinesinde can verdi
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        Nevşehir'in Avanos ilçesi Kalaba beldesinde yaşayan Levent Yener (35), hayvanları için yem hazırlarken dengesini kaybederek yem karma makinesine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yener'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yener'in cenazesinin öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından belde kabristanlığına defnedildi.

        *Haberin görseli AA'nın arşivinden alınmıştır.

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        #Nevşehir Haberleri
        #Avanos
        #yem karma makinesi
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