Yem desteği için ek kararname talebi

AA

Çelik, yazılı açıklamasında, son dönemde ekonomide yaşanan olağanüstü şartların girdi fiyatlarını artırdığını ve bu durumun birim maliyetlerine olumsuz olarak yansıdığını belirtti.

Yetiştiricilerin girdi fiyatlarındaki aşırı artıştan tedirgin olduğuna dikkati çeken Çelik, kış aylarında hayvanları ağılda olan yetiştiricilerin acilen karma yeme ihtiyaçları olduğunu bildirdi.

Çelik, yem temin edemeyen yetiştiricilerin sürüsünü küçültme yoluna gideceklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Toprak Mahsulleri Ofisinin arpaya yaptığı zammı geri çekmesi yetiştiricimiz açısından sevindirici olmuştur. Ancak 2022 yılında yem, elektrik, mazot, ilaç gibi girdilere gelen zamlar nedeniyle yetiştiricimiz ne yapacağını bilemez durumdadır. Ayrıca yetiştiricimizin geçen yıla göre 2021 yılında alım gücündeki kayıp yüzde 30'lar civarındadır. Zor durumda olan yetiştiricilerimize yem desteği verilmesi için acilen ek bir kararname çıkarılmalıdır. Şubat-mart aylarında yetiştiricilerimizin elinde olacak şekilde acilen yem desteği verilmesi ve bu desteğin kayıtlı hayvanların tamamını kapsaması gerekiyor."

Yetiştiricilerin üretimi sürdürebilmeleri ve köylerinde kalabilmeleri için yem desteğinin çok önemli olduğunun altını çizen Çelik, 2022 için belirlenen küçükbaşta 75 milyon hedefinin yakalanabilmesi adına yem desteği verilmesinin zor durumda olan yetiştiricilere "can suyu" olacağını belirtti.