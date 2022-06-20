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ABD Hazine Bakanı Yellen katıldığı bir televizyon programında son ekonomik gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Önümüzdeki aylarda ABD ekonomisinin yavaşlamasını beklediğini belirten Yellen "Ekonomide hızlı bir toparlanma yaşandı ve tam istihdama ulaştık. İstikrarlı bir büyümeye geçiş bekliyoruz. Bence resesyon kaçınılmaz değil" ifadelerini kullandı.

41 YILIN ZİRVESİNDE

Yellen mayıs ayında yıllık yüzde 8.6 ile 41 yılın zirvesine yükselen enflasyonla ilgili ise "Enflasyonun kabul edilemez derecede yükseklikte açık" dedi.

Yükselen enflasyona karşı geçtiğimiz hafta Fed 1994'ten bu yana ilk kez 75 baz puanlık faiz artırımına gitti.

Fed'in enflasyonu indirmek için attığı adımlar ABD ekonomisine ilişkin resesyon endişelerini artırdı.