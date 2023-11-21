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        Haberler Ekonomi Para Yellen'den enflasyon açıklaması - Para Haberleri

        Yellen'den enflasyon açıklaması

        ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, enflasyonunun düşürülmesinde önemli bir ilerleme kaydettiklerini, bunu ekonomi ile iş gücü piyasasının gücünü korurken yaptıklarını ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 07:48 Güncelleme: 21.11.2023 - 07:48
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        Yellen'den enflasyon açıklaması
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        Yellen, katıldığı televizyon programında ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        ABD'de enflasyonun ekimde yıllık bazda yüzde 3,2'ye gerilediğini anımsatan Yellen, "Enflasyonun düşürülmesinde önemli bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum." dedi.

        Yellen, fiyatların genel olarak çok daha yavaş yükselmesine rağmen ABD'lilerin salgın öncesi döneme kıyasla gıda fiyatları dahil olmak üzere bazı önemli kalemlerde hala fiyat artışları gördüğünü aktardı.

        Fiyatların ABD'lilerin alışık olduğundan daha yüksek olduğunu belirten Yellen, enflasyonun düşürülmesinde kaydedilen ilerlemeyi ekonomi ve iş gücü piyasasının gücünü korurken sağladıklarını, bunun ABD'liler için "iyi bir haber" olduğunu dile getirdi.

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        Yellen, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin ülkenin birçok yerinde koşulları iyileştirecek yatırımlar yaptığını ifade etti.

        Biden yönetiminin çoğunluğu İsrail ve Ukrayna için Kongre'den talep ettiği 105 milyar dolarlık ek fonun yıl sonuna kadar yasalaşma ihtimalinin sorulması üzerine ise Yellen, bunun Başkan Biden için kritik bir öncelik ve ABD'nin ulusal güvenliği açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

        Yellen, söz konusu talebin yasalaşmasına ilişkin herhangi bir zaman tahmininde bulunamayacağını ancak bu yardımın hem İsrail'e hem de Ukrayna'ya sağlanmasının çok önemli olduğunu belirtti.

        Ukrayna'nın yeterli parası olmadığı için iç cephede savaşı kaybetmesine izin veremeyeceklerini kaydeden Yellen, Ukrayna'nın bu yardıma tamamen bağımlı olduğunu dile getirdi.

        Yellen, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında geçen hafta Çin ile yaptıkları görüşmelere de değinerek, bunun Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping için iki ülkenin birlikte çalışabileceği konularda somut ilerleme kaydedebilmesi için iletişimlerini derinleştirme fırsatı olduğunu söyledi.

        Her iki liderin de bazı ekonomi politikaları ve eylemleriyle ilgili endişelerini dile getirdiğini aktaran Yellen, "Ancak daha önemlisi, karşılıklı ve dünyayı ilgilendiren konularda birlikte çalışma fırsatına sahip olduğumuzun farkına varıldı." değerlendirmesinde bulundu.

        Yellen, Çin'in ABD'deki yatırımlarıyla ilgili konuları ise Çinli mevkidaşı ile görüştüğünü ifade etti.

        Öte yandan Yellen, gizlilik ve sosyal medyayla ilgili sorunlar konusunda endişeleri olduğunu ve TikTok'la ilgili sorunun henüz çözülmediğini aktardı.

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