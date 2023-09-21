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        Haberler Gündem 3. Sayfa HAVADA FACİA| Son dakika: Yelkenkanatlar çarpıştı, 1 pilot öldü! Havada facia! - Bursa haberleri

        Yelkenkanatlar çarpıştı! 1 pilot öldü! Havada facia!

        Eskişehir'in İnönü ilçesi Türk Hava Kurumu (THK) tesislerinde havalandıktan kısa bir süre sonra 52 yaşındaki pilot Tolga Kandilli ve pilot Murat Demirok´un yelkenkanatları çarpıştı. Kazada Kandilli hayatını kaybederken, Demirok ise yaralandı. Evli ve 4 çocuk babası olan Tolga Kandilli, Bursa'da toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 07:46 Güncelleme: 21.09.2023 - 07:53
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        Yelkenkanatlar çarpıştı! 1 pilot öldü! Havada facia!
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        Eskişehir'in İnönü ilçesinde, önceki gün saat 17.30 sıralarında Türk Hava Kurumu (THK) İnönü Tesisleri'nde akılalmaz bir kaza meydana geldi.

        HAVADA İKİ YELKENKANAT ÇARPIŞTI

        DHA'da yer alan habere göre Yelkenkanat Tekamül Eğitimi´nde pilot Tolga Kandilli (52) ve pilot Murat Demirok´un yelkenkanatları kalkıştan yaklaşık 10 dakika sonra havada çarpıştı.

        YELKENKANAT YERE ÇAKILDI

        Tolga Kandilli, yelkenkanadın ağır hasar alması sonucu yere çakılarak hayatını kaybetti. Murat Demirok ise yaralandı.

        DİĞER PİLOT HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi eğitim alanında yapılan Demirok, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        CENAZE MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

        Tolga Kandilli´nin cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından memleketi Bursa´ya gönderildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Fatih Sultan Mehmet Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Türk Hava Kurumu (THK) Kayyım Heyeti Başkanı Ali Yüksel, THK Kayyım Heyeti Üyesi Prof. Dr. Ali Akyıldız'ın yanı sıra Kandilli'nin aile bireyleri, yakınları ve sevenleri katıldı.

        EVLİ VE 4 ÇOCUK BABASIYDI

        Evli ve 4 çocuk babası Tolga Kandilli, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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