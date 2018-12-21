“3 yıl önce kendi evimde yaşamıştım şimdi Nilüfer'in evinde yine benim başıma geldi. Allahım korudu elim ayağım titriyor tam uyku sırasında olması çok kötü bir şey. Nazar mı? Göz mü? Yoksa birilerinin kötü enerjisi mi? İnşaat hatası mı?Ece Erken’in başına gelmişti en son… 2 yıl önce de yine uyku sırasında başıma gelmişti."