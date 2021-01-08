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İş insanı Ali Uğur Akbaş ile evli olan şarkıcı Yeliz Yeşilmen, önceki gün Instagram hesabından yayınladığı bir videoda çocukları Birbey ve Asya'nın bakıcısı tarafından soyulduğunu açıkladı.

Yeşilmen, başından geçen olayı şu sözlerle anlattı:

Arkadaşlar maalesef gerçekten çok kötü bir olay yaşadım. Arkadaşıma gelmiştim. Sonra çocuklarımla markete gittim. Evime gittim ve her taraf kilitli... Evim soyulmuş. Evime aldığım, güvendiğim, çocuklarımı emanet ettiğim kadın, evimi soyup soğana çevirip ondan sonra defolup gitmiş. O yüzden herkes onu arıyor şu anda. Zaten gerekli şeyler yapıldı. Ben sayfamda da paylaştım. Bodrum'da bu kadını, bu sahtekarı görenler lütfen bana DM'den ulaşsın.