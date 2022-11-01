"Türkiye'nin en iyi ilk üç sesinden biriyim"

Yeliz: Türkiye'nin en iyi ilk üç sesinden biriyim - Magazin haberleri

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Yapımcılığını BBO Yapım'ın üstlendiği ekranların vazgeçilmez programı "Aslı Şafak’la İşin Aslı", haftanın ilk gününde usta yorumcu Yeliz'i ağırladı. Aslı Şafak ve Yeliz, Bloomberg HT ekranlarında çok keyifli bir programa imza attı.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ İLK 5 SESİ" DEDİ VE AÇIKLADI Yeliz, "Türkiye'nin en iyi 5 sesinden biriyim" dedi, sonra iddiasını genişleterek, "Türkiye'nin en iyi ilk 3 sesinden biriyim" açıklamasında bulundu. Bununla da kalmayan Yeliz, kendine göre Türkiye'nin en iyi ilk 5'ini de saydı. Aslı Şafak Ünlü şarkıcı, Ebru Gündeş, Sibel Can, Funda Arar ve Nilüfer'in isimlerini verdi. Bu iddialar tartışma yaratacağa benziyor!

Yeliz "GEÇMİŞ GEÇMİŞTE KALDI" Yeliz, "Sesten çok iyi bir yorumcuyum ben. Hiç tevazu göstermeyeceğim, Türkiye'nin 5 kişisi varsa o beşinden biri benim. Eskiden 'Estağfurullah' diyordum, hiç tevazu göstermiyorum artık ama o beş kişinin içinde olmanın hakkını vermedim! Geçmiş geçmişte kaldı. Önüme bakıyorum artık, non stop (durmaksızın) çalışıyorum! Hatta 3 sesinden biriyim. 3'e indiriyorum. Ebru Gündeş, Sibel Can, Funda Arar, Nilüfer ilk aklıma gelenler..." şeklinde konuştu. DEMET'İN 'YELİZ' SESSİZLİĞİ Demet Akalın geçtiğimiz haftalar...

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