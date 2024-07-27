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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Yeldos Smetov'dan judoda altın madalya! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Yeldos Smetov'dan judoda altın madalya!

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'da Kazak sporcu Yeldos Smetov, judoda altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 20:24 Güncelleme: 27.07.2024 - 20:24
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        Yeldos Smetov'dan judoda altın madalya!
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde yapılan judo müsabakalarında erkekler 60 kiloda Kazak sporcu Yeldos Smetov, altın madalya kazandı.

        Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen ve Salih Yıldız'ın bronz madalya maçını kaybederek beşinci tamamladığı müsabakaların finalinde Yeldos Smetov, Fransız Luka Mkheidze ile karşı karşıya geldi.

        Rakibi karşısında son bölümdeki üstün oyunuyla galip gelen Kazak sporcu, ülkesine judodaki ilk altın madalyayı kazandırdı.

        Bu kategoride İspanyol Francisco Garrigos ile Japon Ryuju Nagayama, bronz madalyanın sahibi oldu.

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