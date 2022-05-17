YEKA GES-5 başvuruları ertelendi

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Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri 5 (YEKA GES-5) yarışmaları için başvurular ertelendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, daha önce 31 Mayıs 2022 olarak duyurulan YEKA GES-5 yarışmaları için başvurular idare tarafından daha sonra ilan edilecek ileri bir tarihe alınacak.