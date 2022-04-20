Bakanlıktan yapılan açıklamada, "YEKA RES-3 yarışmalarına ilişkin başvurular, 31 Mayıs'ta saat 10.00 – 12.00 arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında yapılacak." denildi.

Daha önce YEKA RES-3 yarışmaları için başvuru tarihi 27 Nisan olarak duyurulmuştu.