Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde, iddiaya göre, Şahize Zaman B.'nin çocukları ile torunları arasında bir süre önce karpuz alımı ve satıldığı yer nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan bu tartışmada Şahize Zaman B.'nin torunu Mehmet C., Şahize Zaman B.'nin oğlundan olma torunu Selahattin B.'yi tüfekle vurup yaraladı. Selahattin B. bu olaydan sonra engelli kalırken, Mehmet C. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ÜÇ YEĞENİ ATEŞ AÇTI!

İHA'da yer alan habere göre akraba olan B. ve C. aileleri arasında husumet bir türlü bitmedi. Bugün de, Şahize Zaman B.'nin torunları arasında yine kavga çıkınca oğlu Hakan B. annesi, babası ve çocuklarıyla Köprübaşı Polis Merkezi'ne gelerek kendine küfür eden akrabaları hakkında şikâyetçi oldu. Hakan B. ve akrabaları polis merkezinden çıktıktan sonra yeğenleri Hasan, Yusuf ve Mehmet C. bir araçla gelip tabanca ile Hakan B.'ye doğru polis merkezi önünde ateş etmeye başladı.

ZANLILAR BİR ARAÇLA KAÇTI

Hakan B. bacağından yaralanıp yere yığıldı. Tabanca seslerini duyan polis hemen olaya müdahale edince zanlılar geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Yaralı ise olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan zanlıların yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.

"NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK"

Polis merkezi önünde şoka giren anne Şahize Zaman B. gözyaşları içinde, "Daha önce kızımın oğlu Mehmet C. oğlumdan olan torunum Selahattin B.'yi vurarak sakat bıraktı. Bugün de polis merkezi çıkışında kızımdan olan torunlarım oğlumu vurup kaçtı. Biz ne yapacağımızı şaşırdık" diye isyan etti.