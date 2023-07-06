Yeğeninin ölümüne neden oldu! "Merdivenden düştü" dedi

Denizli'nin Honaz ilçesinde, merdivenden düştüğü öne sürülen Suriye uyruklu Halid Hilal (4), annesi F. Hilal (35) ve dayısı Hasan Şamil (45) tarafından götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede yolda kan izleri bulunmasıyla Hilal ve Şamil gözaltına alındı. Halid'in, dayısı Şamil'in kullandığı otomobilin altında kaldığı ortaya çıktı. Olayın ardından gözaltına alınan Şamil tutuklanırken, Hilal'e suçu gizlediği gerekçesiyle işlem yapıldı.

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Olay, Kocabaş Mahallesi'nde 3 Temmuz'da meydana geldi. Fatma Hilal, oğlu Halid Hilal'i, ağabeyi Hasan Şamil ile Denizli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Annesi Hilal ve dayısı Şamil tarafından, 2 katlı evin bodrum katına inen merdivenlerden düştüğü öne sürülen ağır yaralı Halid, tedaviye alındı. Vücudunda çok sayıda kırık tespit edilen Halid, tüm müdahaleye rağmen 1 gün sonra hayatını kaybetti.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopside Halid'in vücudunda ve başında kırıklar olduğu, söz konusu kırıkların merdiven düşmesi sonucu oluşamayacağı belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı araştırma başlattı. Şamil ve Hilal'in ifadelerini alan JASAT, ifadelerdeki çelişki üzerine soruşturmayı derinleştirdi.