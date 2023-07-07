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        Yeğenini öldüren amcaya ev hapsi verildi

        İzmir'de, tartıştığı yeğeni Ali Osman Şen'i tabancayla öldüren amca Sedat Şen'e, ev hapsi cezası verildi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2023 - 19:47
        Yeğenini öldüren amcaya ev hapsi
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        İzmir'de, dün saat 20.30 sıralarında Torbalı Mahallesi 5048'inci Sokak'ta meydana gelen olayda, Ali Osman Şen, amcası Sedat Şen'in evine gitti.

        Amca ile yeğeni, evin bahçesinde tartıştı. Gerginliğin yükselmesi üzerine Sedat Şen, yanındaki tabancayla yeğeni Ali Osman Şen'e ateş etti. Silah sesini duyan mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ali Osman Şen
        Ali Osman Şen

        Sağlık görevlileri, Ali Osman Şen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, yeğenini öldüren Sedat Şen'i gözaltına aldı. Sedat Şen, polisteki ifadesinde, yeğeninin defalarca alkollü şekilde evine gelip sorun çıkardığını, olay günü de yine alkollü olarak gelmesi üzerine tartıştıklarını ve olayın yaşandığını söyledi.

        Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sedat Şen, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından ev hapsi cezası verildi.

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