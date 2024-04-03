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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yeğenine hırsızlık yaptırırken yakalandı

        Yeğenine hırsızlık yaptırırken yakalandı

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir kadın, oyun parkında yeğenine içinde altın bulunan çantayı çaldırırken yakalandı. 42 yaşındaki kadın çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 11:48 Güncelleme: 03.04.2024 - 11:48
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        Yeğenine hırsızlık yaptırırken yakalandı
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        Sarıçam'ın Osmangazi Mahallesi'ndeki oyun parkında 25 Mart'ta 28 yaşındaki Nur Sima K'nin, çocuğuyla ilgilendiği sırada bankta bıraktığı içinde 350 gram altın bulunan çantası çalındı.

        Nur Sima K'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

        Ekipler, olay günü parkta bulunan ve 9 yaşındaki yeğeni A.D'yi yönlendirerek çantayı çalmasını sağladığı öne sürülen 42 yaşındaki Çiğdem D'yi merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.

        İkamette yapılan aramalarda çalınan altına ulaşılamadı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Çiğdem D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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        #hırsızlık
        #adana
        #Son dakika haberler
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