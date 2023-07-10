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        Yeğeninden Özkan Uğur'a veda! Paylaşımı yürek sızlattı!

        Türkiye'nin usta sanatçılarından ve oyuncularından biri olan Özkan Uğur, hayatını kaybetti. 13 yıldır lenfoma kanseri ile mücadele eden MFÖ üyelerinden Uğur'a yeğeni Özlem Uğur sosyal medya hesabından veda etti. Yazdığı kelimeler usta sanatçının sevenlerinin yüreklerini sızlattı.

        Habertürk
        Giriş: 10.07.2023 - 10:28
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          Üç kez lenf kanserini yenen ancak hastalığı nükseden 'MFÖ' grubunun üyelerinden Özkan Uğur'un geçtiğimiz haftalarda yoğun bakıma alınmıştı. 29 Mayıs'tan beri hastanede yaşam savaşı veren sevilen isim hayatını kaybetti.

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          Ölümüyle tüm sanat camiasını yasa boğan Özkan Uğur, 13 yıldır lenfoma ile mücadele ediyordu. Geçtiğimiz yıl hastalığının nüksettiğini duyuran usta sanatçı, akıllı ilaç tedavisine başlamış ve bir süre sahnelere ara vermişti.

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          Hayatını kaybeden usta sanatçı Özkan Uğur'un yeğeni Özlem Uğur, sosyal medya hesabı üzerinden amcasına veda ettiği bir gönderiyi yayınladı. Özlem Uğur'un kelimeleri, efsanenin sevenlerinin yüreğini sızlattı.

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          Özkan Uğur'un yeğeni Özlem Uğur, amcasına vedasında şu ifadeleri kullandı:

          "Canımız , biriciğimiz, kıymetlimiz Canımmm amcammm biz sana doyamadık…

          Üzüntümü anlatacak kelimem yok..

          Son ana kadar bekledik..

          Şimdi babamın yanında sonsuza kadar birliktesin. Rabbim tüm sevenlerine sabır versin….

          Tüm sevenlerinin başı sağolsun…

          Sürecimde yanımda olan ve olacak olan herkese minnettarım… Sabr etmekten başka çare yok..

          Melekler hep yanında olacak.. Hep güleceğiz seninle yeniden……"

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          İşte Özlem Uğur'un paylaşımı...

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