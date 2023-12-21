"Tarla" tartışmasında yeğeni sokakta bıçakladı
Aksaray'da, tarla anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada yeğeni tarafından bıçaklanan Dursun İriş, hastanede tedavi altına alındı
Aksaray'ın Eskil ilçesinde saat 12:00 sıralarında meydana gelen olayda, Okan İriş (25), arkadaşlarıyla sokakta sohbet eden amcası Dursun İriş'in (63) yanına gidip, tartışmaya başladı.
Aralarındaki "tarla anlaşmazlığı" nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle İriş, amcasını, sağ bacağı, sol omzu ve kolundan bıçakladı.
Yere yığılan Dursun İriş, ihbarla olaya yerine çağrılan ambulansla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Okan İriş, polis tarafından gözaltına alındı.