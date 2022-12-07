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Halasının evine çilingirle girip 20 bin TL çaldı

İstanbul Kağıthane'de genç bir kadın, halasının evine çilingir yardımı ile girip 20 TL çaldı. Yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı

Giriş: 07.12.2022 - 14:33 | Güncelleme: ABONE OL
Yeğenden çilingirli soygun! Halasının birikimini çaldı -En son haberler
Yeğenden çilingirli soygun! Halasının birikimini çaldı
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DHA

Kağıthane'de halasının evine çilingir yardımı ile giren 20 yaşındaki S.S.C., 20 bin lira çalarak kaçtı. Çilingirle kapıyı açarak eve girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıyan S.S.C., çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre, 3 Aralık Cumartesi akşam saatlerinde 61 yaşındaki T.C. isimli kadın işlerini halletmek için evinden dışarı çıktı.

GÖRÜNTÜLERDEN ORTAYA ÇIKTI

T.C'nin yeğeni S.S.C. (20) halasının evden ayrıldığını görünce, çilingir çağırarak kapıyı açtırdı. Eve giren S.S.C., halasının 20 bin lirasını alarak kaçtı.

Bir süre sonra eve gelen ve paralarının yerinde olmadığını fark eden T.C, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler, apartmandaki güvenlik kameralarını incelediğinde genç bir kadının çilingir çağırarak kapıyı açtırdığını gördü.

Görüntüleri izleyen T.C., eve giren kişinin yeğeni olduğunu anladı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, genç kadını apartmana yakın bir noktada yakaladı.

Emniyetteki sorgusunda hırsızlık suçunu işlediğini itiraf eden S.S.C. sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

Fotoğraflar: İHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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