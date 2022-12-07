Yeğenden çilingirli soygun! Halasının birikimini çaldı

DHA'nın haberine göre, 3 Aralık Cumartesi akşam saatlerinde 61 yaşındaki T.C. isimli kadın işlerini halletmek için evinden dışarı çıktı.

Kağıthane'de halasının evine çilingir yardımı ile giren 20 yaşındaki S.S.C., 20 bin lira çalarak kaçtı. Çilingirle kapıyı açarak eve girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıyan S.S.C., çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Bir süre sonra eve gelen ve paralarının yerinde olmadığını fark eden T.C, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Görüntüleri izleyen T.C., eve giren kişinin yeğeni olduğunu anladı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, genç kadını apartmana yakın bir noktada yakaladı.