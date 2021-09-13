Yeditepe Üniversitesi mezuniyet töreni

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, salgın önlemlerinin alındığı törenlerde, mezunlar ve aileleri mutluluklarını paylaştı. Törenlere, Yeditepe Üniversitesi'nin 13 fakültesi ve enstitülerinden son 2 yılda mezun olan öğrenciler ve salgın önlemleri nedeniyle sınırlı sayıda aile üyeleri katıldı.
Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Aydın, Prof. Dr. Yeşim Ekinci ve Prof. Dr. İpek Karaaslan'ın yanı sıra fakülte dekanları, enstitü müdürleri ve öğretim üyeleri de farklı fakültelerin farklı günlerde yapılan törenlerine katılarak öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu.
- "Önünüze bir engel çıkarsa sakın vazgeçmeyin"
Açıklamada Diş Hekimliği Fakültesi mezuniyet törenindeki konuşmasına yer verilen Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, "Hayatın neresinde olursa olsun önünüze bir engel çıkarsa sakın vazgeçmeyin. Hedefinizi hep yüksekte tutun. Azimle çalışın, mutlaka başarırsınız. Zor bir eğitimden geçtiniz. Eminim bu zor eğitim, size hayatta karılaşacağınız birçok zorluğu yenecek tecrübeler kazandırmıştır." ifadelerini kullandı.
Salgın nedeniyle mezuniyet törenlerini 2 yıldır yapamamalarının üzüntüsünü aktaran Dalan, gelecek yılların daha rahat bir yaşam getirmesini umut ettiğini belirtti.
Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin, Türkiye'de vakıf üniversiteleri arasında kurulan ilk diş hekimliği fakültesi olduğunu bildiren Dalan, gelinen noktada fakültenin ve diş hastanesinin, dünyanın JCI (Joint Commission International) akreditasyonuna sahip ilk diş hekimliği fakültesi ve diş hastanesi olduğunu vurguladı.
- "Üniversitemizi ulusal ve uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edeceğinizi biliyorum"
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl de salgının olağanüstü şartlarında eğitimlerini tamamlayarak mezun olan tıp fakültesi öğrencilerinin çok önemli bir tecrübe kazandığını belirterek, şunları kaydetti:
"Bu dönemde hepimiz çok zorlandık ama en çok zorlanan öğrencilerimiz oldu. İnanıyorum ki en iyi şekilde yetiştiniz. Üniversitemizi ulusal ve uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edeceğinizi biliyorum ve inanıyorum ki kendinizi istediğiniz gibi gerçekleştireceksiniz. Sizlere bilimden, akıldan, vicdan ve ahlaktan ayrılmadan mesleğinizi en iyi şekilde gerçekleştirmenizi öğütlüyorum. Çünkü biz kendimizi artık size emanet ediyoruz. Bundan sonra bizim çizdiğimiz bu yolda siz ilerleyeceksiniz. Şunu da bilin ki, üniversite olarak her zaman yanınızdayız. Yolunuz açık olsun."
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