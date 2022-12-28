Yedikuyular Kayak Merkezi'nde hedef 500 bin ziyaretçi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nce Yaz-Kış Rekreasyon Alanı ve Kayak Projesi kapsamında 2 bin 300 metre rakımlı Yedikuyular bölgesine kayak merkezi inşa edildi. Proje kapsamında, kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki bölgeye kayak tesisi, bedesten çarşı, bungalov ev ve sosyal tesisler inşa edildi.

Merkez, yeni yatırımlarla bölge halkının uğrak noktalarından biri haline geldi. Kayak, snowboard ve kızağın yanı sıra ATV safari gibi kış etkinlikleriyle misafirlerine unutulmaz kış tatili yaşatan Yedikuyular, hem yerli hem de yabancı turistleri ağırlıyor. Şubat ayına kadar bungalov ev rezervasyonlarını dolduran merkez, nisan ayının ortalarına kadar kayakseverlerin hizmetinde olacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kış turizmi açısından önemli potansiyele sahip kayak merkezindeki hazırlıkların tamamlandığını, sezonun açılışı için yeterli kar yağışını beklediklerini belirtti. Yedikuyular Kayak Merkezi'nin bölgenin en ulaşılabilir ve en cazip merkezlerinden biri olduğuna işaret eden Güngör, şöyle konuştu:

"10 MİLYON NÜFUSUN EN KISA SÜREDE ULAŞABİLECEĞİ MERKEZ"

"Yedikuyular Kayak Merkezi, özellikle komşu illerin potansiyelini düşündüğünüzde yaklaşık 10 milyon nüfusun en kısa sürede ulaşabileceği merkez. Şehirle uzaklığı çok uygun, 10 dakikada içerisinde Akdeniz ikliminden karasal iklime geçerek kayak merkezine ulaşabiliyorsunuz. Burada yıllar itibarıyla iyileştirilmeler yapıyoruz, yolun genişletilmesini yaptık. İçme suyu sorumuz vardı onu hallettik. Konaklama sorunumuzu bungalov evlerle büyük ölçüde giderdik. Yeme içme mekanlarımız yeterli değildi, iki nezih bedesten çarşı ile yeme içme standardını oldukça yükselttik."

Güngör, pistlerin ışıklandırılması başta olmak üzere, otopark ve altyapı çalışmalarını da tamamladıklarını belirtti.