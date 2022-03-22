Kahramanmaraş merkezine 13 kilometre uzaklıktaki, 7 kilometrelik 3 kategorili piste sahip Yedikuyular Kayak Merkezi, son yıllarda Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla bölgede kayak tutkunlarının en çok tercih ettikleri adreslerden biri haline gelmeye başladı.
AA'nın haberine göre konaklama ve kolay ulaşım imkanları bulunan tesis, uluslararası spor organizasyonlarıyla da ön plana çıkıyor.
Genellikle Gaziantep, Adana, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa, Malatya ve Adıyaman gibi çevre illerden kayakseverlerin tercih ettiği Yedikuyular Kayak Merkezi'ni, yılbaşından bu yana 300 bin kişi ziyaret etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Kahramanmaraş'ın birçok doğal güzelliğe sahip olduğunu ve şehrin dört mevsim çok güzel etkinliklere ev sahipliği yaptığını dile getirdi.
Güngör, bölgeyi yılın 12 ayı canlı tutmaya gayret gösterdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Burası şehre çok yakın, gelişmeye çok açık. Ülkemizin farklı bölgelerinden gelen misafirlerimizin çok memnun olduğunu gördük. Çok mutlular. Biz burayı sadece kış turizmi açısından değil, 12 ay işletmeyi düşünüyoruz. Çünkü yazın da burası hava akımı açısından çok güzel bir mekan. Dolayısıyla burayı yaza özgü altyapı ile güçlendirip yılın 12 ayı canlı tutmaya gayret ediyoruz. Sezon aralık ayının ortalarında başladı. Öyle tahmin ediyorum ki şu anki yağışlara baktığımızda sezon mart ayının sonuna kadar devam edecek. Şu an 300 bin ziyaretçi sayısını bulduk."
Sezonun tüm hızıyla devam ettiğini belirten Güngör, kayakseverleri, Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetlerini tatmaya ve Yedikuyular'da kayak yapmaya davet etti.
Belediye Başkanı Güngör, Yedikuyular'da gelecek yıl ilave bungalov evlerle otel inşaatının başlayacağını, pist sayısı ve çeşitliliğini artıracaklarını sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!