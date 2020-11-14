Ergül, bu durumun daha da iyi olacağını dile getirerek, "Misafirler için bölgedeki tüm otellerimiz güvenli turizm sertifikası aldı. Hepsi gizli müşteri şeklinde gelen denetmenler tarafından da denetleniyor. Bolu'ya gelecek misafirlerimiz rahat olsun. Ankara'dan 1,5, İstanbul'dan ise 2,5 saatte Bolu'ya ulaşan misafirlerimiz doğanın tadını çıkarabilirler. Yedigöller'e gelen tatilcileri çok güzel ve muhteşem bir doğa karşılar" diye konuştu.