Yedigöller, sonbahar renkleri eşliğinde ziyaretçilerini ağırlıyor
Bolu Yedigöller Milli Parkı'nı ziyaret edenler, sonbahar renkleriyle bütünleşen doğal manzarada vakit geçiriyor
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Kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki milli park, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen çadır kampçılarını ve günübirlik ziyaretçilerini ağırlıyor.
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Kayın, gürgen, meşe, kızılağaç, akçaağaç, karaağaç, titrek kavak, sarı ve kara çam, köknar, fındık, ıhlamur ve dişbudak ağaçlarının sarı, kahverengi ve yeşil tonlarıyla oluşturduğu ahenk, doğaseverleri kendine hayran bırakıyor.
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Ziyaretçiler, Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl'de şahit oldukları doğal manzaralar sayesinde şehir stresinden uzaklaşma fırsatı buluyor.
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Göletlerin etrafında yürüyüş yapan tatilciler, her mevsim olduğu gibi sonbaharla da ayrı güzelliğe bürünen Yedigöller'deki anlarını fotoğraflıyor.
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"HAYRAN KALINACAK BİR YER"
Ankara'dan arkadaşlarıyla kamp için gelen Mesut Öztürk, ilk defa geldiği milli parkı çok beğendiklerini söyledi.
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Kamp yapanların mangal ve ateş yakma sorunu nedeniyle istedikleri dibi dinlemediklerini savunan Öztürk, buna rağmen Yedigöller'in mutlaka görülmesi gereken bir yer olduğunu dile getirdi.
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Öztürk, "Yedigöller gerçekten cennet gibi harika bir yer. Hayran kalınacak bir yer. Burasının her mevsim farklı bir güzelliği var" dedi.
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Yedigöller’e Hatay'dan gelen Hacer Kiraz ise burasının çok güzel ve doğa harikası olduğunu ifade etti.
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Parka ilk defa geldiğini söyleyen Kiraz, herkesin burayı görmesi gerektiğini dile getirdi.
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