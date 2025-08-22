Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Yedigöller nerede? Yedigöller hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Yedigöller nerede? Yedigöller hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Doğaseverlerin dilinden düşmeyen Yedigöller, son yıllarda tatil planları yapanların da radarına girdi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ve videolarla adını daha da duyuran bu doğa harikası, birçok kişinin aklına aynı soruları getiriyor. Yedigöller nerede, hangi şehir ve bölgede yer alıyor, nasıl gidilir? İşte, merak edilen soruların yanıtları.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2025 - 17:32 Güncelleme: 22.08.2025 - 17:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yedigöller nerede?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Her mevsim farklı güzellikleriyle öne çıkan Yedigöller, doğa tutkunlarının ve fotoğraf meraklılarının listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle sonbahar aylarında kartpostalları aratmayan manzaralarıyla gündeme gelen bu tabiat cenneti hakkında internette en çok aranan sorulardan bazıları Yedigöller nerede, hangi şehir sınırları içinde bulunuyor ve hangi bölgede konumlanıyor soruları oluyor.

        YEDİGÖLLER NEREDE?

        Türkiye’nin kuzeybatısında, Bolu’nun yemyeşil ormanlarının arasında saklanan Yedigöller, doğaseverlerin vazgeçilmez adreslerinden biri. Şehir hayatının gürültüsünden uzaklaşıp huzur dolu bir gün geçirmek isteyenler için adeta bir kaçış noktası. Zengin bitki örtüsü, şelaleleri ve göletleriyle fotoğraf meraklılarını, yürüyüş rotalarıyla da doğa sporcularını kendine çekiyor.

        REKLAM

        YEDİGÖLLER HANGİ BÖLGEDE?

        Yedigöller, Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alıyor. Karadeniz’in serin iklimi sayesinde yılın dört mevsimi farklı güzelliklere bürünen bölge, özellikle sonbaharda altın sarısı ve kırmızı tonlarıyla büyüleyici bir tabloya dönüşüyor. Kışın bembeyaz kar örtüsüyle ayrı bir atmosfer sunarken, ilkbaharda açan çiçekler ve yazın serin havası ziyaretçilerine farklı deneyimler yaşatıyor.

        YEDİGÖLLER KONUMU NEDİR?

        Yedigöller Milli Parkı, Bolu şehir merkezinin yaklaşık 40 kilometre kuzeyinde yer alıyor. Rakımı ortalama 1.500 metre olan park, adını bünyesinde bulunan Sazlıgöl, İncegöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, Büyükgöl, Deringöl ve Seringöl’den alıyor. Bu yedi göl, heyelan sonucu oluşmuş ve günümüzde hem ekolojik çeşitlilik hem de görsel güzellikleriyle milli parkın kalbini oluşturuyor.

        REKLAM

        YEDİGÖLLERE NASIL GİDİLİR?

        Yedigöller’e ulaşım biraz zahmetli görünse de yolun sonunda sizi bekleyen manzara tüm yorgunluğa değiyor. Ankara ve İstanbul’dan ortalama 3-4 saatlik bir yolculukla ulaşmak mümkün. Özel araçla gitmek isteyenler için iki güzergâh bulunuyor:

        Bolu merkez üzerinden: Yolun bir kısmı asfalt olsa da son 20 kilometresi toprak ve virajlı. Özellikle kış aylarında dikkatli sürüş gerektiriyor.

        Mengen üzerinden: Bu rota daha uzun olsa da yolları daha konforlu ve genellikle tercih edilen seçenek.

        Toplu taşıma ile gitmek isteyenler için Bolu otogarından kalkan minibüslerle de ulaşım sağlanabiliyor. Kamp yapmayı planlayanlar genellikle araçla gitmeyi tercih ediyor, çünkü yanlarında malzeme taşımak daha kolay oluyor.

        YEDİGÖLLER ÖZELLİKLERİ

        Yedigöller Milli Parkı, 1965 yılında koruma altına alınmış ve yaklaşık 1.600 hektarlık bir alana yayılıyor. Özellikle kayın, meşe ve gürgen ağaçlarıyla kaplı orman dokusu, zengin bir flora ve faunaya ev sahipliği yapıyor. Bölgede yaban domuzu, karaca, geyik, tilki, sincap ve çeşitli kuş türlerini görmek mümkün.

        REKLAM

        Doğal güzelliklerinin yanı sıra park, trekking rotaları, fotoğraf noktaları, şelaleler ve piknik alanlarıyla da öne çıkıyor. Sonbaharda rengarenk yaprakların göllere yansımasıyla ortaya çıkan manzaralar, fotoğrafçıların uğrak yeri oluyor. Ayrıca göllerin çevresinde kurulu yürüyüş parkurları, doğa ile baş başa kalmak isteyen ziyaretçiler için oldukça keyifli.

        YEDİGÖLLERDE NE YAPILIR?

        Yedigöller’e gidenlerin en çok yaptığı aktivitelerin başında doğa yürüyüşleri geliyor. Göller arasındaki patika yollar, farklı uzunluklarda yürüyüş rotaları sunuyor. Fotoğraf çekmek için gün doğumu ve gün batımı saatleri en ideal zamanlar.

        Kamp alanları sayesinde doğayla iç içe konaklamak da mümkün. Çadır kurup gece yıldızların altında uyumak, şehrin yorucu temposundan uzaklaşmak isteyenler için eşsiz bir deneyim. Ayrıca göletlerin çevresinde balık tutmak serbest ve özellikle olta balıkçılığı yapanların ilgisini çekiyor.

        Doğa ile baş başa sakin bir gün geçirmek isteyenler piknik alanlarında vakit geçirebilir. Çocuklu aileler için de güvenli ve keyifli bir ortam sunuluyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hollandalı iki kardeş ölü bulundu!
        Hollandalı iki kardeş ölü bulundu!
        Son dakika: Barış Alper Yılmaz...
        Son dakika: Barış Alper Yılmaz...
        Kan donduran plan... Öldürürken kameraya aldılar!
        Kan donduran plan... Öldürürken kameraya aldılar!
        Daltonların lideri 51 kez yakalandı!
        Daltonların lideri 51 kez yakalandı!
        Türk müteahhitler dünya ikincisi
        Türk müteahhitler dünya ikincisi
        İstanbul'da evlenmenin maliyeti 850.000 TL
        İstanbul'da evlenmenin maliyeti 850.000 TL
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Rusya'da yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Rusya'da yakalandı!
        Olay yeri: Antalya! Yavru balina kayalıklara sıkıştı!
        Olay yeri: Antalya! Yavru balina kayalıklara sıkıştı!
        Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini açıkladı!
        Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'da mutlu sona yakın!
        Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'da mutlu sona yakın!
        Putin'in savaşı bitirme koşulları belli oldu
        Putin'in savaşı bitirme koşulları belli oldu
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı
        Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı
        “Birçok kapanan süt işletmesi var"
        “Birçok kapanan süt işletmesi var"
        Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor!
        Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor!
        Göle nazır villaya niyet, tarlaya kısmet!
        Göle nazır villaya niyet, tarlaya kısmet!
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        ABD kamyon şoförlerine çalışma vize vermeyi durdurdu
        ABD kamyon şoförlerine çalışma vize vermeyi durdurdu
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Solgun bakışlar, renksiz kaşlar... Yorgun görünmek moda oldu!
        Solgun bakışlar, renksiz kaşlar... Yorgun görünmek moda oldu!
        Habertürk Anasayfa