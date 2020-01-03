'Yedi-VII' Kadıköy'de

PoPuP tiyatro topluluğunun ilk oyunu 'Yedi-VII', 9 Ocak Perşembe günü saat 20.30’da Kadıköy TiyatrOPS’ta tiyatro severlerle buluşacak

PoPuP tiyatro topluluğunun ilk oyunu 'Yedi-VII', Avrupa yakasından sonra Anadolu yakasında da seyirci ile buluşuyor. Salih Coşkun’un yazıp yönettiği ve Volkan Sümbül'le birlikte rol aldığı oyun, iki küçük çocuğu olan, karısını seven, işi gücü yerinde Erkan Altuni'nin öyküsünü anlatıyor:

"İyi okullarda okumuş, şehrin ortasında yüksek bir rezidansta oturan kentli, sağlıklı ve orta yaşlı bir adam olan Erkan Altuni, bir sabah uyandığında dairesinde yalnız ve çaresiz kaldığını görür. Karısı ve çocukları onu terk etmiş, tüm iletişim imkânları elinden alınmıştır. Evde hapistir ve dış dünya ile hiçbir bağı yoktur artık. Kıstırılmış ve yalnızlaşmış insanın, çaresizce yedi büyük günahın esiri olmasının hikâyesidir Erkan Altuni’nin hikâyesi. Kibir, kıskançlık, öfke, şehvet, oburluk, tembellik ve açgözlülük çepeçevre saracaktır Erkan’ı. Ta ki bir sürpriz ile kendini bu kıskaçtan kurtarana dek.”

“Yedi-VII”nin yardımcı yönetmenliği ve dış seslerini Serkan Kıranta, Müzik-Işık-Tasarım ve Uygulamasını Hakan Özkan ve Gökay Demirbilek, dekor ve afiş tasarımını Dome Asya, fotoğrafçılığını ise Fatih Doğan ve Fulya Doğankara üstlendi.

Oyunun biletleri www.popuptiyatro.com, www.tiyatrolar.com.tr ve TiyatrOPS gişesinden temin edilebilir.