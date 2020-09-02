"Yedi Güzel Adam"ın kentinde UNESCO hedefi

Necip Fazıl ekolüyle bir neslin yetişmesini sağlayan şairler ve düşünce adamlarından oluşan ve "7 Güzel Adam" olarak bilinen Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan ve Alaeddin Özdenören'in yollarının kesiştiği kentin edebiyattaki başarısının uluslararası boyuta taşınması için Büyükşehir Belediyesince çalışma başlatıldı.
UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na edebiyat alanında girmek için çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi, özel bir ekip oluşturarak, kentteki edebiyat üzerine raporlama ve araştırmalar yapıyor.
Dillere dolanan mısraların oluştuğu kentin edebiyatının daha geniş kitlelerce tanınmasının amaçlandığı çalışmayla, 7 Güzel Adam Edebiyat Müzesi de önemli yer tutuyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ın şiir ve edebiyatın başkenti olduğunu söyledi.
Kentin Türk edebiyatına yön veren şair ve yazarlarla anıldığını belirten Güngör, "Şiir ve edebiyatın başkenti olarak biz UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na girmeye çalışıyoruz. Bir şehrin UNESCO'ya girmesi o alanda standart sağlıyor. Edebiyat meraklıları ve ilgili kişiler, kentin UNESCO'da yer almasıyla 'Evet burası gidilip görülecek yerlerden biridir.' diyor." dedi.
- "Olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyoruz"
Güngör, ekiplerinin çok geniş bir çalışma yaptığını ve raporlama sürecinin devam ettiğini aktardı.
Kenti edebiyat alanında UNESCO'da görmeyi çok istediklerini dile getiren Güngör, şunları kaydetti:
"Önümüzdeki süreçte kentin UNESCO'daki girişimlerin olumlu sonuçlarını alacağımıza inanıyoruz. Bunun için de bizim çeşitli faaliyetler yapmamız gerekiyor. Şiir ve edebiyatın başkenti olarak her yıl bir etkinlik yapmamız gerekir ve buna bir başlangıç yapıyoruz. Bu sene ilk kez düzenlenecek Uluslararası 1. Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri planlanıp, programlandı. Etkinliğimizin sadece Türkiye'de değil, uluslararası camiada da en önemli şiir ve edebiyat etkinliği olmasını hedefliyoruz."
Güngör, kentte birçok medeniyetin yaşadığını ve farklı olayların yaşanmasıyla edebiyat ile şiire zenginlik kattığına işaret etti.
Kültürün, tarihin ve ecdadın bıraktığı mirasın kentteki edebiyatta etki yarattığını vurgulayan Güngör, "7 Güzel Adam Edebiyat Müzemiz var ve şehrimize yakışan bir müze. Aşık Mahzuni bu toprağın çocuğu. Birçok yazarımız buralarda tahsil almış, bu topraklarda yaşamış. Bu bilinçle aynı şekilde geleceğe dönük de yeni edebiyatçıların, yeni Necip Fazıllar, yeni Aşık Mahzuniler, Karakoçlar çıkmasını arzu ediyoruz." sözlerine yer verdi.
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