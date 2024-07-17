MASTERCHEF TÜRKİYE KADROSUNA YEDEKLERDEN KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye'de şefler yarışmacılardan ilk etap için kapariden yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. İlk etabın sonunda MasterChef kadrosuna yedeklerden katılan ilk isim Bera oldu. İkinci etabın konsepti ise Özbek Pilavı oldu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Huriye, Bartu ve Şeyhmus ana kadroya yedeklerden giren isimler oldu.