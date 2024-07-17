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        Haberler Bilgi Magazin YEDEKLER BELLİ OLDU! MasterChef ana kadroya yedeklerden kimler girdi? 17 Temmuz MasterChef Türkiye 2024 yedek kadroya kim girdi?

        MasterChef'te yedekler belli oldu! 17 Temmuz MasterChef Türkiye yedek kadroya kim girdi?

        MasterChef Türkiye'de yedekler belli oluyor. İlk grupta ana kadroya girmeyi başaran Zeynep, Hakan, Onur, Ümmühan ve Deniz'in ardından kadroya yedeklerden dahil olacak yarışmacılar bu akşam şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak. Peki, "MasterChef Türkiye 2024 yedek kadroya kim girdi?" İşte 17 Temmuz MasterChef Türkiye 2024 ana kadroya yedeklerden giren yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2024 - 20:51 Güncelleme: 18.07.2024 - 01:44
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        • 1

          MasterChef'te heyecan katlanarak devam ediyor. MasterChef Türkiye yeni bölümünde Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan kapari kullanarak yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. En iyi tabağı ortaya çıkaran yarışmacı MasterChef Türkiye kadrosuna yedeklerden katılmaya hak kazandı. Peki, "17 Temmuz MasterChef Türkiye 2024 yedek kadroya kim girdi? MasterChef ana kadroya yedeklerden giren yarışmacı belli oldu mu?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF TÜRKİYE KADROSUNA YEDEKLERDEN KİM GİRDİ?

          MasterChef Türkiye'de şefler yarışmacılardan ilk etap için kapariden yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. İlk etabın sonunda MasterChef kadrosuna yedeklerden katılan ilk isim Bera oldu. İkinci etabın konsepti ise Özbek Pilavı oldu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Huriye, Bartu ve Şeyhmus ana kadroya yedeklerden giren isimler oldu.

        • 3

          MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

          Zeynep

          Hakan

          Onur

          Ümmühan

          Deniz

        • 4
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