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Tüm Oto Servisleri Federasyonu (TOSEF),sıfır kilometre ve ikinci el araç fiyatlarındaki artışın gündemde olduğu son dönemde, yedek parça ve boya maliyetlerinde de ciddi artışlar yaşandığına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TOSEF Başkanı Ünal Ünaldı, kurdaki dalgalanmanın etkisiyle yedek parça ve oto boya malzemelerinin fiyatlarında artış yaşandığını belirterek, "Araç bakımlarında ve hasar onarımlarında gerekli olan hayati yedek parçaların fiyatlarında 6 ay gibi kısa bir sürede ortalama yüzde 30 fiyat artışı oldu. Pandemi öncesi bin TL olan bir yedek parça, bin 320-bin 350 TL'ye ulaşmış durumda. Kurdaki artış sebebiyle bunu doğal karşılıyoruz. Fakat bu parçayı bin 700 TL'ye satan yedek parça ithalatçıları var. Sanayi Bakanlığı'nın konuya el atması gerekir, biz de destek vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

YEDEK PARÇA İTHALATI 6 MİLYAR TL

Türkiye'de kullanılan oto yedek parçalarının yüzde 70'inin ithal olduğuna değinen Ünal Ünaldı, yılda 6 milyar TL değerinde parçanın ithal edildiğinin altını çizdi.

Kur artışı dışında yedek parça ithalatçıları ve distribütörlerinin kargo, gümrük ve stoklama maliyetlerinin artığına, fakat yüzde 70'e varan fiyat artışının fırsatçılık olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Ünaldı, "Parça fiyatlarında fahiş fiyat artışları yapan firmaları Sanayi Bakanlığı ile 680 üyemizin satın alma departmanlarındaki veri havuzu vasıtasıyla her zaman paylaşmaya hazırız. Bu firmaların parça fiyatlarını sürekli web siteleri üzerinden kamuoyunun bilgisine sunmasını, bu sayede şeffaf biçimde artış oranlarını vatandaşın ve sektörün de görmesini istiyoruz" dedi.

'ARAÇ BOYASINA 3 KEZ ZAM GELDİ'

Oto servislerinin en çok kullandığı malzemelerden birisi olan karoser boyasının da pandemi ile birlikte 6 ayda 3 kez toplamda yüzde 35 zamlandığını söyleyen TOSEF Başkanı, litre fiyatı 200 TL olan boyanın hali hazırda 270 TL'ye satıldığını söyledi.

Ünaldı, "Basit bir kaza sonrası bile artık maalesef çok ciddi onarım rakamları ortaya çıkabiliyor. Araç fiyatlarının da astronomik rakamlara ulaştığı bu dönemde vatandaşımızın kasko sigortası ile trafiğe çıkmasını öneriyoruz. Kasko yaptıramayanların da trafik sigortalarında mutlaka ek İhtiyarı Mali Mesuliyet Teminatı almalarını tavsiye ediyoruz" dedi.