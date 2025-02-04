Yedek lastiğe gizlenmiş 2 kilo uyuşturucuyu 'Pars' buldu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Bu kapsamda otoyol üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir hafif ticari araç durduruldu. Narkotik köpeği ‘Pars’ ile yapılan aramada, aracın alt kısmında yedek lastiğe gizlenmiş 2 kilo 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

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Gözaltına alınan ve hakkında ‘Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçundan işlem yapılan Şeref Ç., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.