YDUS geç başvuru tarihi: 2024 YDUS başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı için başvurular 25 Nisan'da sona erdi. Başvuru tarihini kaçıranlar YDUS geç başvuru tarihini araştırıyor. Peki YDUS geç başvuru tarihi ne zaman? 2024 YDUS başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
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YDUS geç başvuru tarihi belli oldu. Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na girecek olan adaylar başvuru tarihlerinde YDUS başvurularını tamamladı. Son başvuru tarihini kaçıranlar ise YDUS geç başvurusu ne zaman sorusuna yanıt arıyor. İşte YDUS geç başvuru tarihi takvimi
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YDUS GEÇ BAŞVUSU NE ZAMAN?
DÖNEM GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 4 Mayıs 2023
GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ : Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenecektir.
YDUS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi YDUS Başvuru Kılavuzu’nda yer almaktadır.
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