YDUS başvuru ekranı: YDUS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-YDUS 2. Dönem), 15 Aralık 2024 tarihinde uygulanacaktır. Sınav başvurusu başladı. Adaylar, başvurularını 25 Ekim 2024 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.
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YDUS başvuru ekranı açıldı. Sınava ilişkin detaylar ÖSYM tarafından duyuruldu. İşte YDUS başvuru detayı
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ÖSYM DUYURDU
(25 Ekim 2024)
2024-YDUS 2. Dönem Sınavı: Başvuruların Alınması
2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-YDUS 2. Dönem), 15 Aralık 2024 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 25 Ekim-4 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını 25 Ekim 2024 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YDUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
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