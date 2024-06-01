ÖSYM 2024 takvimi tüm hızıyla işliyor. Sırada YDUS 1. dönem sınavı var. 17-25 Nisan arasında başvuruların alındığı sınav için adaylar giriş ücreti olarak 1.725 TL ödedi. Peki, YDUS 1. dönem sınavı ne zaman? Sınav hakkında bilinmesi gereken tüm detayları haberimize ekledik. İşte, YDUS 1. dönem sınav ve sonuç açıklanma tarihi...