ÖSYM tarafından düzenlenen YDS/2 23 Ekim Perşembe günü tamamlandı. Sınav sonrası gözler YDS/2 sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Sınavın temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarının bir kısmı, sınava katılım sağlayanların erişimine açıldı. Peki YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM YDS/2 sonuç tarihi belli mi? İşte 2022 ÖSYM YDS/2 soru ve cevap anahtarları ekranı…